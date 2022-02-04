Російська загроза, "Північний потік-2" та "норманді": Зеленський поговорив з президенткою Словаччини

Російська загроза, "Північний потік-2" та "норманді": Зеленський поговорив з президенткою Словаччини

Зеленський подякував президентці Словаччини за незмінну солідарність щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого провів телефонну розмову з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Серед питань, які порушували - це безпека навколо українських кордонів, "Північний потік-2" та майбутня зустріч політичних радників "норманської четвірки".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Також читайте До Польщі прибули американські десантники: фото та відео

Зустріч "нормандської четвірки"

Під час розмови Володимир Зеленський поінформував про ініціативи України стосовно активізації переговорного процесу в межах "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.

Безпекова ситуація

Також лідери обговорили взаємодію між Україною та Словаччиною у безпековій сфері через російських військових біля кордонів України.

"Володимир Зеленський високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави. Він подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначили в ОП.

Також читайте Ердоган заявив, що Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині

Енергетична безпека

Окрему увагу під час розмови лідери двох країн приділили питанням енергетичної безпеки. У ході переговорів досягли домовленостей провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку – 2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині.

Які угоди підписали Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.