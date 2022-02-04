Російська загроза, "Північний потік-2" та "норманді": Зеленський поговорив з президенткою Словаччини

Зеленський подякував президентці Словаччини за незмінну солідарність щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.
Президент України Володимир Зеленський 4 лютого провів телефонну розмову з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Серед питань, які порушували - це безпека навколо українських кордонів, "Північний потік-2" та майбутня зустріч політичних радників "норманської четвірки".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зустріч "нормандської четвірки"
Під час розмови Володимир Зеленський поінформував про ініціативи України стосовно активізації переговорного процесу в межах "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.
Безпекова ситуація
Також лідери обговорили взаємодію між Україною та Словаччиною у безпековій сфері через російських військових біля кордонів України.
"Володимир Зеленський високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави. Він подякував за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначили в ОП.
Енергетична безпека
Окрему увагу під час розмови лідери двох країн приділили питанням енергетичної безпеки. У ході переговорів досягли домовленостей провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.
"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку – 2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання", – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині.
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