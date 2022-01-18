Російська загроза: США не збираються відправляти до України війська

Російська загроза: США не збираються відправляти до України війська

Крім військових радників та інструкторів, які вже працюють в Україні, додаткові сили Пентагон не відправлятиме.

Сполучені Штати не відправлятимуть до України додаткові військові сили, крім тих інструкторів, що перебувають тут на даний момент.

Про це розповів на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

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"Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у межах ротації в Україні", — сказав Кірбі, додавши, що контингент Нацгвардії США продовжуватиме виконувати функції військових інструкторів та радників для українських бійців.

Водночас Кірбі запевнив, що наразі Шати розглядають усі можливі варіанти, як можна допомогти Україні зміцнити її обороноздатність. Зокрема, йдеться про відправлення додаткової військової допомоги. Що саме Україна може отримати від Вашингтону, Кірбі поки відмовився розголошувати.

Раніше у виданні Defence Blog повідомили, що Україна отримає від США афганські вертольоти.

Нагадаємо, що Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї для захисту від Росії. Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброї Україні.