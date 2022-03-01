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Російська загроза у Придністров’ї: Молдова готується до різних сценаріїв

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Російська загроза у Придністров’ї: Молдова готується до різних сценаріїв

УНІАН

Попеску наголосив, що уряд Молдови роками наполягав на повному виведенні військ РФ з Придністров’я, але цього не сталося.

Очільник МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що його країна готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї.

Про це він сказав під час юрифінгу у вівторок, 1 березня, повідомляє "Європейська правда".

Попеску наголосив, що уряд Молдови роками наполягав на повному виведенні військ РФ з Придністров’я, але цього не сталося. Водночас зараз уряд усвідомлює всі ризики і готується до них.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, але ми не можемо сказати щось більше, щоб не спекулювати. Ми зобов'язані бути готовими до всіх сценаріїв, ми це робимо", - сказав він.

Попеску також прокоментував можливість визнання Придністров’я Російською Федерацією і повторення українського сценарію. Він сказав, що є паралелі між українською і молдовською ситуацією, але існують географічні та історичні відмінності, а також те, що Молдова - нейтральна країна.

"Ми робимо все для того, щоб Молдова залишилась за межами цієї війни, щоб залишався мир і стабільність у Молдові - у політичному, але також соціальному сенсі", - додав очільник МЗС.

Попеску також повідомив, що кількість біженців з України, які прибули до Молдови від початку війни, вже значно перевищує можливості, які країна має для їхнього прийому.

Як повідомлялось, на в'їзді до прикордонного Могилів-Подільського на Вінничині кілька днів не припиняються черги із автівок. Сюди їдуть з різних регіонів України, багато номерів з Києва і Київської області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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