Російська загроза у Придністров’ї: Молдова готується до різних сценаріїв

Попеску наголосив, що уряд Молдови роками наполягав на повному виведенні військ РФ з Придністров’я, але цього не сталося.
Очільник МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що його країна готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї.
Про це він сказав під час юрифінгу у вівторок, 1 березня, повідомляє "Європейська правда".
Попеску наголосив, що уряд Молдови роками наполягав на повному виведенні військ РФ з Придністров’я, але цього не сталося. Водночас зараз уряд усвідомлює всі ризики і готується до них.
"Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, але ми не можемо сказати щось більше, щоб не спекулювати. Ми зобов'язані бути готовими до всіх сценаріїв, ми це робимо", - сказав він.
Попеску також прокоментував можливість визнання Придністров’я Російською Федерацією і повторення українського сценарію. Він сказав, що є паралелі між українською і молдовською ситуацією, але існують географічні та історичні відмінності, а також те, що Молдова - нейтральна країна.
"Ми робимо все для того, щоб Молдова залишилась за межами цієї війни, щоб залишався мир і стабільність у Молдові - у політичному, але також соціальному сенсі", - додав очільник МЗС.
Попеску також повідомив, що кількість біженців з України, які прибули до Молдови від початку війни, вже значно перевищує можливості, які країна має для їхнього прийому.
Як повідомлялось, на в'їзді до прикордонного Могилів-Подільського на Вінничині кілька днів не припиняються черги із автівок. Сюди їдуть з різних регіонів України, багато номерів з Києва і Київської області.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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