Російське МЗС просить Білий дім продовжити переговори щодо України

Після того як США запровадили санкції проти російських гігантів нафтової промисловості речниця російського МЗС Марія Захарова виступила із заявою, в якій йдеться про сподівання Кремля на продовження переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомило в четвер, 23 жовтня, видання The Moscow Times.

У своїй заяві Захарова утрималася від різкої критики американських санкцій, під які потрапили «Роснефть» та «Лукойл», назвавши їх лише «контрпродуктивним кроком».

«Ми не вбачаємо значних перепон на шляху продовження ініційованого президентами Росії та США процесу щодо погодження політичних рамок українського врегулювання», — сказала вона.

За словами речниці зовнішньополітичного відомства держави-агресорки, МЗС Росії відкрите до «продовження контактів по лінії Держдепартаменту США, по лінії того самого розуміння, яке було досягнуто розмовою президентів, що відбулася 16 жовтня».

Напередодні російське МЗС запевняло, що продовжує підготовку до саміту Путіна і Трампа, який, як очікувалося, відбудеться в Будапешті в найближчі два тижні. Проте Трамп підтвердив, що вирішив відмовитись від зустрічі.

За словами американського президента, Путін продовжує виставляти максималістські вимоги щодо України. «Ми не хочемо, щоб у нього було все», — сказав Трамп.

Під американські санкції, які були першими відколи Трамп повернувся на посаду президента США, потрапили дві найбільші нафтові компанії Росії, які забезпечують дві третини видобутку в країні.

Це поставило від загрозу постачання російської нафти до Індії, яка стала для Кремля другим найбільшим експортним ринком після Китаю. Індійські НПЗ готуються радикально скоротити імпорт з РФ через американські обмежувальні заходи.

Нагадаємо, очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.