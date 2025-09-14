Російські дрони над Польщею: Рубіо визнав інцидент небезпечним, але не впевнений у навмисності

Марко Рубіо / © Associated Press

Інцидент стався цього тижня, коли Польща збила кілька дронів, що порушили її повітряний простір. Це викликало занепокоєння у НАТО, який оголосив про посилення оборони східного флангу. Водночас Рубіо підкреслив, що Вашингтон прагне з’ясувати всі обставини події, перш ніж робити остаточні висновки.

Про це пише Reuters

«Ми вважаємо це неприйнятним, неприємним і небезпечним явищем. Без сумніву, дрони були запущені навмисно. Але питання — чи справді вони мали бути спрямовані саме на Польщу», — сказав він журналістам.

За словами держсекретаря, якщо з’являться докази, що дрони цілеспрямовано атакували Польщу, це стане серйозною ескалацією. Водночас США не виключають інших пояснень інциденту.

У Варшаві ж переконані, що мова йде про навмисне порушення. Польський уряд очікує від США конкретних дій на підтримку союзника, а заява президента Дональда Трампа про «можливу помилку» вже викликала розбіжності у позиціях між Вашингтоном і Варшавою.

Росія своєю чергою заявила, що її сили у той час атакували Україну і не мали наміру спрямовувати дрони на Польщу.

Зауважимо, видання Bild повідомило, що Польща витратила на збиття одного безпілотника РФ 400 тисяч євро. До слова, один російський БпЛА коштує всього кілька тисяч євро. Зазначається, що три російські безпілотники були збиті ракетами AIM-9 Sidewinder з двох винищувачів F-35, а четвертий міг впасти сам.

Нагадаємо, чинний президент Польщі Кароль Навроцький назвав атаку РФ "провокацією” та “перевіркою” як для військових, так і для політиків. З його слів, союзники та війська НАТО пройшли “всі ці випробування” — військове, політичне, партнерства в межах Північноатлантичного альянсу.