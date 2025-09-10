Російські дрони над Польщею: Трамп втік від запитань журналістів (відео)

Президент США Дональд Трамп із командою під час виходу з ресторану у Вашингтоні / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп проігнорував запитання журналістів про російські дрони над Польщею, які залетіли туди під час масованої атаки по Україні у ніч проти 10 вересня.

Про це свідчить відео з Мережі.

Виходячи з ресторану у Вашингтоні, Трамп відмовився коментувати повідомлення про російські дрони над Польщею. Так, американський лідер не відповів, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Нагадаємо, під час масованої нічної атаки по Україні 10 серпня російські дрони залетіли до Польщі і там їх збили.

Коментуючи заліт російських дронів, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил та анонсував нараду у Раді національної безпеки та оборони своєї країни. Польський уряд скликає екстрене засідання.

Через вторгнення російських БпЛА у 10 воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів Територіальної оборони.