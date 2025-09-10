Російські дрони у Польщі: Німеччина пообіцяла "чітку відповідь"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що атака дронів на Польщу свідчить про готовність Москви до подальшої ескалації війни. За його словами, країни-члени НАТО залишаються єдиними у своїй позиції, а відповідь на дії Кремля є необхідною.

Про це Вадефуль сказав під час спільної пресконференції, повідомляє Reuters.

«Росія безрозсудно погодилася на небезпечну ескалацію», — наголосив очільник МЗС Німеччини.

Реклама

Він підкреслив, що «на жаль, очевидно, що навіть через три роки Москва все ще не готова серйозно вести переговори заради миру. Навпаки, Кремль хоче підкорити Україну силою. Ми повинні і відповімо на це чіткою відповіддю».

Схожу позицію озвучив і представник уряду Німеччини, коментуючи інцидент із дронами. Він наголосив, що Росія продовжує перевіряти витримку Європи.

«Це ще раз показує, яку загрозу ми відчуваємо і наскільки Росія випробовує нас», — зазначив він на регулярному брифінгу в Берліні.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі. Хоча він відмовився назвати інцидент навмисним нападом, заявивши, що повна оцінка ще триває, Рютте назвав поведінку Росії «абсолютно безрозсудною» та «небезпечною». Він також запевнив, що НАТО захищатиме «кожен сантиметр» своєї території.

Реклама

Зауважимо, речник Кремля Дмитро Пєсков переадресував усі запитання про російські дрони в Польщі до Міноборони РФ та заявив, що Москва не отримувала жодних запитів від Варшави щодо цього інциденту.