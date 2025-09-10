Російські дрони у Польщі: Сибіга відреагував і застеріг від слабкої відповіді

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на той факт, що під час масованої атаки на державу російські дрони залетіли до Польщі. Він акцентував, що слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше та закликав дозволити використовувати ППО сусідніх країн для перехоплення російських цілей у повітряному просторі України.

Про це Сибіга написав у Мережі.

«Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини», — йдеться в заяві очільника МЗС України.

Він акцентував, що президент РФ Володимир Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Що довше російський диктатор не отримує силу у відповідь, то агресивнішим стає.

«Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше — і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу», — застеріг Сибіга.

За його словами, через цю ситуацію нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості ППО сусідніх країн для перехоплення дронів і ракет у повітряному просторі України, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО. Такий крок необхідно зробити заради колективної безпеки.

Міністр зазначив, що це також заклик до партнерів терміново посилити українську ППО та краще захиститися від російських дронів і ракет, кількість яких зростає.

Крім того, наголосив Сибіга, санкції мають бути посилені без зволікань.

«Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити — і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю», — резюмував голова МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські безпілотники залетіли до Польщі, де тамтешні військові їх уперше збили. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що триває операція, «пов’язана з багаторазовим порушенням повітряного простору Польщі». Туск поінформував про збиті дрони генсека НАТО Марка Рютте.