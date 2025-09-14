- Дата публікації
Російські дрони у Румунії: у Євросоюзі відреагували на новий інцидент
Заліт російських дронів до Румунії в Європі називають “неприйнятним”.
Порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками є неприйнятним. Це продовження ескалації.
Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у Мережі Х.
“Порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Це продовження безрозсудної ескалації загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією”, - наголосила дипломатка.
З її слів, ЄС перебуває “в тісному контакті з румунським урядом”.
Нагадаємо, ввечері 13 вересня в Румунії оголосили повітряну тривогу. Про загрозу російських дронів попереджали мешканців північної частини повіту Тулча. Згодом стало відомо, що було піднято два винищувачі F-16. Вони зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19:00 вечора над Дунаєм.
Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну повідомив, що під час перехоплення російського дрона F-16 не відкрили вогонь, але були дуже близькі до того, щоб збити його. Втім, безпілотник різко змінив траєкторію і продовжив політ у напрямку українського кордону.