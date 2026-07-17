Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Серед путінської еліти у Російській Федерації назріває паніка. Олігархи з найближчого оточення «фюрера» Володимира Путіна поспіхом виводить гроші з країни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські еліти переводять гроші за кордон, щоб захистити свої фінансові активи від економічних ризиків Росії та зусиль Кремля щодо націоналізацію приватних активів», — зауважують аналітики.

Реклама

Так, напередодні Bloomberg з посиланням на шістьох «багатих росіян», які знайомі з думкою кількох російських мільярдерів, корпоративними документами і записами про купівлю нерухомості, що кілька найбагатших людей РФ, зокрема деяких близьких Путіна, перенаправляють свої фінансові портфелі в бік криптовалюти, золота, іноземної нерухомості та інших приватних інвестицій за кордоном.

Зазначається, що неформальний відтік фінансових коштів через криптовалюту зріс. Зокрема, через стейблкоїн A7A5, яким володіє компанія A7 прокремлівського молдавського політика Ілана Шора. Bloomberg зауважує, що російські еліти дедалі більше стурбовані гучними вилученнями активів та станом банківського сектору Росії та економіки в цілому.

«Кремль нещодавно вжив заходів, що ставлять під сумнів стосунки статус-кво між Путіним і його олігархами, що виникли внаслідок приватизації активів у 1990-х роках. Диктатор звернувся із проханням зробити пожертву на військові зусилля під час зустрічі з провідними російськими бізнесменами 26 березня 2026-го порушивши обіцянку, яку він дав олігархам у липні 2000 року, що він підтримуватиме приватизацію радянських активів, доки олігархи залишатимуться поза політикою та присягатимуть на вірність Путіну», — йдеться у звіті.

Зауважимо, що генпрокурор націоналізував найбільший російський сільськогосподарський холдинг 5 травня 2026 року.

Реклама

В ISW зауважують, що економіка країни-агресорки далі демонструє зростальне навантаження через воєнні зусилля і структурні проблеми, що впливають на економічне зростання, інфляцію та банківський сектор.

«Елементи російської еліти, схоже, дедалі більше стурбовані цими подіями та безпекою своїх внутрішніх активів на тлі повзучих зусиль Кремля щодо експропріації та націоналізації та, схоже, готові вжити заходів для захисту своїх активів», — підсумовують аналітики.

Нагадаємо, російська еліта виводить мільярди з-під контролю Путіна під час війни. Міжнародні санкції змусили багатьох російських магнатів повернути активи до Росії та перереєструвати там свої компанії. Багатьом із них заморозили закордонні активи. Однак у Росії вони зіткнулися з іншими ризиками.

Окрім того, багаті росіяни почали масово купувати дорогі паспорти карликових держав після того, як країни ЄС суттєво посилили візові правила для громадян РФ. Найбільший попит має отримання громадянства Вануату та Сан-Томе і Принсіпі.

Реклама

Новини партнерів