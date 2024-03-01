Російські фейки про можливу анексію Придністров'я є тактикою залякування – Мая Санду

На думку пані президента, Росія наразі не може змінити ситуацію в Придністров'ї, навіть якщо хоче цього.

Президент Молдови Мая Санду заявила, що розмови про нібито бажання Придністров’я увійти до складу Росії, спрямовані на те, щоб залякати молдаван, і є лише фейками.

Про це пише NewsMaker.

Пані президент нагадала, що Тирасполь справді звернувся до Росії та інших міжнародних структур та організацій, але про приєднання до Росії у зверненні не йшлося. Натомість сепаратисти просили грошей.

"Тим часом російська пропаганда поширила цю страшилку. Кремль робить це, щоб залякати молдаван, тим більше у нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб ми були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося упродовж багатьох років", - зазначила президент.

Мая Санду зазначила, що перед Молдовою стоїть важлива задача – зберегти мир у країні та не дозволити Москві реалізувати свої плани. Проте успішне виконання цього завдання залежить від усіх молдаван, їх єдності та вміння не піддаватися обману.

Пані президент наголосила, що Росія наразі безсила змінити ситуацію в Придністров'ї, якби вона і хотіла, тому що для цього їх потрібна інша влада в Кишиневі.

Санду також підкреслила, що очікує від Росії поваги до Молдови, як до незалежної демократичної держави.

“Хочу бути гранично ясною. Ми нічого не маємо проти росіян, ми проти російських танків. Ми просто хочемо, щоб Росія, як і інші держави, поважала Молдову і вибір громадян Молдови”, – заявила пані президент.

Голова держави також додала, що Молдові ще необхідно зміцнювати демократію, але її громадяни мають самі вирішувати, яким шляхом йти та з ким співпрацювати.

Нагадаємо, невизнана “Придністровська Молдавська Республіка” звернулася до Росії з проханням захистити її від економічного тиску Молдови. Звернення ухвалили в середу, 28 лютого.

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