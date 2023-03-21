Російські гелікоптери над Маріуполем та рух ворожих вантажівок в бік Бердянська: ситуація біля "Азовсталі"

Вперше зафіксоване таке велике переміщення.
Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Всі на низької відстані в напрям «Азовсталі». Саме на «Азовсталі» ближче до Шлакової гори (шламового відвалу) окупанти розмістили вертолітний майданчик", - зауважив він.
Також зафіксовано колону вантажівок МНС РФ через місто в напрям Мангушу / Бердянська.
«Перше зафіксоване таке велике переміщення», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували в бік Запоріжжя.
Також у Маріуполі пролунало кілька вибухів 11 березня, внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.
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