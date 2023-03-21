Російські гелікоптери над Маріуполем та рух ворожих вантажівок в бік Бердянська: ситуація біля "Азовсталі"

Про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Всі на низької відстані в напрям «Азовсталі». Саме на «Азовсталі» ближче до Шлакової гори (шламового відвалу) окупанти розмістили вертолітний майданчик", - зауважив він.

Також зафіксовано колону вантажівок МНС РФ через місто в напрям Мангушу / Бердянська.

«Перше зафіксоване таке велике переміщення», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, над тимчасово окупованим Маріуполем у понеділок зранку, 13 березня, активізувалася авіація російських окупантів, літаки прямували в бік Запоріжжя.

Також у Маріуполі пролунало кілька вибухів 11 березня, внаслідок яких зафіксована "бавовна" в окупантів, а також пожежа у приватному будинку внаслідок роботи ворожої ППО.

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