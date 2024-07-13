Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених важливу інформацію

Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених важливу інформацію

Фото: Влада і Костянтин Ліберови

Це відбувається за допомогою соціальних мереж.

Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених та зниклих безвісти захисників офіційні документи та чутливу персональну інформацію.

Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у повідомленні у соціальних мережах. 

Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в Інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.

Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.

Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та “організаціям” персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі, або вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, в рамках якого російського полону вдалося повернути 90 людей.

28 червня 10 українців, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Деякі з них потрапили у неволю до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Спецпризначенці повернули морпіха з російського полону

Спецпризначенці повернули морпіха з російського полону

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація