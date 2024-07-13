Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених важливу інформацію

Це відбувається за допомогою соціальних мереж.
Російські "громадські організації" виманюють у родин українських полонених та зниклих безвісти захисників офіційні документи та чутливу персональну інформацію.
Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у повідомленні у соціальних мережах.
Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в Інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.
Таким чином російські спецслужби отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.
Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та “організаціям” персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі, або вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, 25 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, в рамках якого російського полону вдалося повернути 90 людей.
28 червня 10 українців, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Деякі з них потрапили у неволю до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.
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