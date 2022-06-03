Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу

Через санкції у Росії виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.

Так РФ зіткнулись з технологічною кризою, яка надалі може призвести до серйозних наслідків для її економіки. Руйнація техносектору Росії почалася після того, як більшість масштабних світових виробників мікросхем, серед яких - Intel, Samsung, TSMC і Qualcomm, повністю зупинили бізнес в Росії після того, як США, Велика Британія та ЄС ввели експортний контроль на товари з використанням мікросхем, виготовлених або розроблених у США чи Європі.

Як повідомляє Financial Times, це призвело до дефіциту більших, бюджетних мікросхем, які використовуються у виробництві автомобілів, побутової техніки та військової техніки. Постачання більш досконалих напівпровідників, які використовуються в передовій побутовій електроніці та ІТ-обладнанні, також було різко скорочене.

Також була різко обмежена і здатність країни імпортувати іноземні технології та обладнання, що містять ці чіпи.

Таке становище, ймовірно, призведе до одних з найбільш серйозних і довготривалих наслідків для економіки Росії. Найбільші телекомунікаційні групи країни не матимуть доступу до обладнання 5G, а у компаній, які постачають хмарні послуги, наприклад, "Яндекс" і "Сбербанк", будуть проблеми із розширенням дата-центрів.

Оскільки РФ не може експортувати велику частину своєї сировини, імпортувати критично важливі товари або отримати доступ до світових фінансових ринків, економісти очікують, що ВВП Росії цього року скоротиться на 15%.

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