Російські маніпуляції у Криму: РФ продовжує мобілізацію кримчан

Чоловіки призовного віку намагаються покинути півострів.

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що Росія продовжує мобілізацію кримчан, що важко проходить через внутрішній спротив.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Чоловіки призовного віку намагаються покинути півострів, але їм заборонений виїзд, а замість видачі повісток військові примусово доставляють призовників до пунктів збору», — повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Для боротьби з цим фактором роспропаганда залякує людей можливими обстрілами багатоповерхівок та цивільної інфраструктури, мовляв, «йдіть воювати, бо буде, як в Бучі та Краматорську!».

Також читайте Підтримала анексію Криму і вторгнення на Донбас: на цих виборах Францію може очолити прихильниця Путіна

6.04.2022 у севастопольському парку з'явилися написи на лавках: «Маріуполь», «Харків», «Буча», «Что потом?». Це надзвичайно обурило та налякало місцевих.

Та для підняття морального духу депутат Держдуми від анексованого Криму запропонував відновити «історичний кордон» — Таврійську губернію, яка існувала з 1802 по 1921 роки - це хоч якесь цікаве для кримчан пояснення для чого їм гинути за сухопутний коридор до Криму, а не лише незрозуміле їм позбавлення України виходу до моря.

Читайте також:

Володимир Зеленський розповів про можливість повернення Криму дипломатичним шляхом