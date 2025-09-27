Російські МіГи в Естонії: НАТО розділилося - винищувачі "заблукали" чи Кремль провокує Альянс

МіГ 31. / © Associated Press

Північноатлантичний альянс не виключає, що російські винищувачі МіГ-31 могли залетіти до Естонії помилково. Досі НАТО не має єдиної думки щодо оцінки інциденту з цими літаками в естонському небі.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання BILD.

За даними журналістів, країни східної та північної Європи вважають інцидент навмисною провокацією Москви. За їхньою оцінкою, озброєні винищувачі спеціально порушили повітряний простір на глибину до п’яти кілометрів і перебували там 12 хвилин.

Натомість Німеччина, держави південної та західної Європи за зачиненими дверима не виключають помилок. Високопоставлений німецький чиновник заявив, що, нібито можливо, три пілоти МіГ-31 “промахнулися” на кілька кілометрів, не втримавши вузький коридор міжнародного повітряного простору між Фінляндією та Естонією.

Москва тим часом продовжує стверджувати, що російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі та не порушували естонських кордонів. Цим самим Російська Федерація підігріває суперечку в НАТО, наголошує BILD.

Видання наголошує, що може підтвердити повідомлення Bloomberg про те, що МЗС Росії викликало британських, французьких і німецьких дипломатів, щоб пояснити їм задум маневру МіГів і пригрозити подальшими діями, якщо НАТО продовжить підтримувати Україну в її “глибоких ударах” по цілях у Росії.

“Зрештою, невизначеність в оцінці події інтерпретується двома блоками всередині альянсу відповідно до їхньої політичної лінії щодо Росії”, - резюмував джерело BILD.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Таллінн назвав назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Країна звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявив, що країна не могла збити російські винищувачі, як це зробила Туреччина 2015-го, бо у неї немає власних літаків. Зауважимо, турецькі військові попередили пілота РФ, але той проігнорував це. Потім їх збив турецький винищувач, не літак під командуванням НАТО.

Своєю чергою, президента Росії Дмитро Пєсков назвав порожніми та безпідставними звинувачення з боку Естонії у порушенні її повітряного простору винищувачами РФ. він цинічно заявив, що нібито російські військові діють суворо у межах міжнародних правил, зокрема це стосується польотів.