Російські олігархи хочуть смерті Путіна та готові цьому посприяти - розслідувач Bellingcat

Російські олігархи із оточення Володимира Путіна бажають смерті диктатору.

Вони обговорюють свої фінансові втрати та вважають, що Путін знищує Україну та Росію.

Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Грозєв розповів, що в нього є запис телефонної розмови наближених до Путіна олігархів. Вони невдоволені війною в Україні та бажають диктатору смерті.

"Ми з колегами слухали запис розмови одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього (ну, там називає якусь передбачувану хворобу), бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони як думають. І це так і є", - сказав журналіст-розслідувач.

На думку Грозєва, зараз у Москві можуть активно чи пасивно обговорювати те, як "допомогти Путіну померти".

"Чи знайдуться люди? Кожен генерал чи полковник, у якого племінник помирає чи пропадає, стає потенційно таким", – сказав Грозєв.

Також, як стверджує розслідувач Bellingcat, російські олігархи не знали, що Путін планував повномасштабну війну проти України, вони вважали, що наступ буде лише на Донбасі.

Нагадаємо, Російська Федерація 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.

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