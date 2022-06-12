Російські олігархи невдоволені Путіним, але не мають на нього впливу - опозиціонер із РФ

Російські олігархи невдоволені Путіним, але не мають на нього впливу - опозиціонер із РФ

Незважаючи на те, що російські олігархи змушені приховувати майно через загрозу санкцій, вплинути на Путіна, щоб той зупинив війну, вони не можуть.

Російські олігархи закордоном почали ховати свої розкішні яхти, щоб уникнути арешту.

Про це в інтерв'ю Оbozrevatel розповів російський опозиціонер, режисер та журналіст Валерій Отставних.

За словами опозиціонера, незважаючи на те, що російські олігархи змушені приховувати майно через загрозу санкцій, вплинути на Путіна, щоб той зупинив війну, вони не можуть.

"Я думаю, вони не мають на Путіна жодного впливу. Щодо "плану В", то не думаю, що він є. Наразі все вирішується на полях битв в Україні", - сказав він.

Отставних не впевнений, чи олігархи наважаться на якісь дії проти путінського режиму, навіть якщо РФ зазначає цілковитої поразки у війні з Україною.

"Все залежить від військово-політичного оточення Путіна. Усі вони в одному човні. Їм теж не вигідна боротьба з якоюсь іншою силою, яка може прийти після Путіна у вигляді тих самих олігархів чи когось ще. Мені здається, вони просто хочуть закупорити країну", - зазначає опозиціонер.

Раніше Валерій Отставних заявив, що "Росія - це Берлін 1944 року".

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