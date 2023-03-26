Російські олігархи влаштували демарш Путіну: опозиціонер РФ вказав на загрозу для диктатора

Гудков зауважив, що від Путіна тікають "серйозні люди", які не хочуть, щоб їх пов'язували з диктатором.

Велика кількість найбільших бізнесменів РФ вийшли з Російського союзу промисловців та підприємців, чим влаштували демарш диктатору Володимирові Путіну.

Про це розповів опозиційний російський політик Геннадій Гудков, інформує "Апостроф".

Гудков стверджує, що кремлівські еліти готують собі запасний аеродром у Центральній Африці на випадок повного провалу. Там вони собі готують "схованку" із золотом і діамантами, щоб при нагоді пережити важкі часи.

"От реально тривожний дзвінок для Путіна пролунав 16 березня, коли безпосередньо перед черговим з'їздом Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) стало відомо, що з РСПП вийшли 16 із 20 найбільших підприємців Росії. Вони написали заяви, мотивувавши своє рішення тим, що у них є на те серйозні причини, оскільки вони взагалі вийшли із бізнесу", – розповів опозиціонер.

На його думку, такий крок великого бізнесу є дуже показовим. Адже ще рік тому бізнесмени билися між собою, щоби потрапити до списків запрошених, а тут такий демарш.

Гудков зауважив, що від Путіна тікають "серйозні люди", які не хочуть, щоб їх пов'язували з диктатором.

"Тут ці 16 персон виявили рішучість, розуміючи, що вони обирають між двома поганими варіантами: йти на "фронду", розуміючи, що на тебе зараз буде накат або залишатися разом із Путіним, який для всього світу став військовим злочинцем. Вони обрали перше. Але це було ще до рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна", – сказав він.

Опозиціонер не виключає, якби рішення МКС було б озвучене до з'їзду РСПП, з нього вийшли б усі 20 великих бізнесменів.

Раніше вихід російських підприємців з РСПП прокоментував ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. На його думку, це свідчить, що процес розпаду еліт Росії вже розпочався і пришвидшуватиметься.

Читайте також: