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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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858
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Російські олігархи через партнерів відкривають казино в центрі Києва: що відомо

Російські олігархи через пов’язаних осіб намагаються відновити вплив у центрі Києва. Вони відкривають казино в готелі “Прем’єр-Палац”.

Російські олігархи через партнерів відкривають казино в центрі Києва: що відомо

Про це пише ”РБК-Україна” з посиланням на заяву політолога і військового Кирила Сазонова. “Росіяни знову лізуть у центр Києва — цього разу не з танками, а з казино”, — зазначив Сазонов.

За його словами, готель належить підсанкційним бізнесменам з РФ Олександру Бабакову та Євгену Воєводіну, а новий гральний заклад формально зареєстрований на болгарських громадян. Утім, справжнім власником вважається Георгій Папазкі — бізнес-партнер болгарського олігарха Васила Божкова, який перебуває під санкціями США.

“Саме Папазкі після санкцій раптово став новим обличчям частини активів. Чудеса гібридного капіталізму”, — додав Сазонов.

Він також наголосив, що йдеться про казино без ліцензії, в готелі, який перебуває під санкціями, і з обставинами, що потребують розслідування.

“Це вже не просто бізнес. Це — відпрацьована схема повернення російського впливу через дружні обличчя. Тільки тепер рулетка — не в Лас-Вегасі, а на бульварі Шевченка”, — сказав експерт.

Сазонов закликав Службу безпеки України та Національну службу з регулювання грального бізнесу відреагувати на ситуацію. Як повідомлялось раніше, в “Прем'єр-Палаці” в центрі Києва зареєстровано нове казино без ліцензії. Готелем, за даними СБУ, володіє група VS Energy, контрольована громадянами РФ Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним.

Дата публікації
Кількість переглядів
858
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