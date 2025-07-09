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Російські погрози Європі не просто слова, а реальна загроза — Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що Європа має усвідомити: агресивні дії Росії — це не просто риторика, а реальна загроза для всього континенту.
Європейським союзникам слід чітко усвідомити, що агресивні наміри Росії не є порожніми словами, а становлять реальну небезпеку.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.lt.
За його словами, Вільнюс має продовжувати переконувати партнерів, «особливо тих, що на заході чи півдні», у реальності російської загрози.
«Жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою», — підкреслив Науседа.
Під час зустрічі з керівниками дипломатичних представництв Литви президент окремо зосередився на підтримці України та міжнародній ролі своєї держави.
«Європі належить узяти на себе велику відповідальність за майбутнє України. Литва готова і далі подавати приклад», — заявив глава держави.
Раніше повідомлялося, що перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.
Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін пригрозив Заходу у разі продовження підтримки України.