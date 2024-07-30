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Російські пропагандисти намагалися зробити вкид через одеські ЗМІ нібито від імені ГУР

Російські пропагандисти намагалися зробити вкид через одеські ЗМІ нібито від імені ГУР

Кремль продовжує вести інформаційну війну / Фото: Getty Images

Пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян.

Лист від нібито Головного управління розвідки Міністерства оборони України з проханням опублікувати статтю під назвою «Настав час повертати своє!» надійшов 26 липня 2024 року на електронну адресу інтернет-видання «Одессаонлайн».

Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, ГУР МОУ не направляло жодних листів до місцевих ЗМІ.

Крім того, стаття має явні ознаки російського «вкиду», адже у ній описується несприятлива ситуація на фронті, а у зриві мобілізації безособово звинувачують керівництво країни.

Також стверджується, що нібито:

  • військове командування бере на себе повноваження щодо мобілізації.
  • заохочується інформування правоохоронних органів про людей, які ухиляються від виконання конституційного обов'язку.
  • стверджується, що представники ТЦК мають дозвіл на використання без будь-яких підстав зброї для затримання військовозобов'язаних.

Таким чином пропагандисти хочуть викликати супротив серед громадян щодо вступу до лав ЗСУ. Та створити панічні настрої та бажання покинути Україну.

Розповсюдження псевдостатті від ГУР не допущено.

Нагадаємо, що пропагандисти Соловйов та Шуригін заявили про великі проблеми в армії РФ.

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