Російські пропагандисти заявили, що бойовики ПВК "Вагнер" увійшли до Білорусі, але місцеві їх не бачили — аналітики

У ніч на 27 червня кремлівські провоєнні телеграм-канали повідомили, що «підрозділи ПВК «Вагнер» разом зі штатною зброєю та військовою технікою зайшли на територію Білорусі».

Про це пише "Беларускі Гаюн".

Водночас, досі ніхто з білорусів не бачив колони Вагнера на території своєї країни.

"Вагнеровців" відправляють до Білорусі

Водночас родичі "вагнерівців" підтверджують інформацію, що бойовиків відправлять до Білорусі.

Так, одна з родичок з посиланням на свого знайомого повідомила, що в РБ будуть відправлені підрозділи "Вагнера", що залишилися в Ростові-на-Дону. Ще одна співрозмовниця видання повідомила, що її чоловік, який 24 червня перебував у Ростові, повідомив їй про виряджання до Білорусі "швидше за все". Більше чоловік на зв'язок не виходив.

Ще троє учасників чатів родичів бійців "Вагнера" повідомили, що отримували схожі повідомлення від близьких. У розмові з журналістами вони сказали, що не знають точно, чи йдуть ці підрозділи у напрямку Білорусі. Один зі співрозмовників повідомив, що його родич зараз перебуває під Ростовом.

Що цьому передувало

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом із найманцями оголосили про "похід на Москву" після звинувачення на адресу регулярної російської армії в обстрілі тилових позицій "вагнерівців" у Ростові-на-Дону. Учасниками цього маршу було близько 8000 бойовиків.

Того ж дня ввечері Пригожин припинив заколот за 200 км від Москви. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що це він домовився із власником "Вагнера" про припинення бунту.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що з Пригожина будуть зняти звинувачення в держзраді, проте він вирушить до Білорусі. Щодо найманців, то їх відпустять на попередні позиції.

У британському Генштабі попередили, що після від'їзду Пригожина до Білорусі "вагнерівці" можуть готувати наступ на Київ із цієї країни.

Українська розвідка поки що не має точної інформації про те, що найманці "Вагнера" перегрупувалися та вирушають до Білорусі.

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