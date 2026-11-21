Польська авіація. / © Associated Press

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Шведський пілот винищувача Gripen, який перехопив російську ракету Х-101 у повітряному просторі Польщі, мав дозвіл на його знищення. Однак військовий не став застосовувати зброю, оскільки не зміг ідентифікувати ціль.

Про це повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-лейтенант Іренеуш Новак, пише Rzeczpospolita.

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За його словами, «надзвичайно складні погодні умови» завадили пілоту ідентифікувати, що саме перехопив винищувач. Розпізнати об’єкт не вдалося ні візуально, ні за допомогою бортових оптико-електронних систем.

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«Цієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння», — пояснив генерал.

Режим тривоги «жовтий» оголосили о 1:40, а о 5:49 його змінив найвищий рівень загрози — «червоний».

Під час атаки операції із захисту польського неба залучили два польські винищувачі F-16 з авіабази Ласьк і два шведські Gripen. Повітряну підтримку забезпечували літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, нідерландський літак-заправник MRTT і наземні системи протиповітряної оборони.

Зокрема, роботу Gripen координував Центр повітряних операцій НАТО (CAOC), розташований у німецькому місті Уедем. Він надав пілотам право самостійно ухвалювати рішення про знищення повітряних цілей, але за дотримання певних умов.

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Загалом польські військові зафіксували 11 повітряних об’єктів, які могли становити загрозу для країни. Три з них порушили повітряний простір Польщі. За словами Новака, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

Атака складалася з двох етапів. Спочатку війська РФ запустили безпілотники, зокрема швидкісні реактивні дрони. Згодом застосували крилаті ракети «Калібр» і Х-101.

Польська сторона володіла інформацією про місця запуску, кількість повітряних цілей та маршрути їхнього руху. Крім того, військові використовували дані, які Україна передавала через систему «Віраж».

Новак повідомив, що всі три повітряні об’єкти рухалися зі швидкістю понад 800 км/год. За цим показником польські військові припускають, що це могли бути російські крилаті ракети Х-101 або реактивні безпілотники «Герань-5».

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«Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об’єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони „Герань-5“», — пояснив генерал.

Ракети і дрон РФ залетіли до Польщі — деталі

Вночі та зранку 20 листопада армія РФ атакувала західні регіони України. Вночі польські війська підняли винищувачі і задіяли системи протиповітряної оборони. Окрім того, у двох прикордонних воєводствах — Люблінському і Підкарпатському — оголосили повітряну тривогу через загрозу авіаудару.

Стало відомо, що невідомі повітряні цілі порушили повітряний простір Польщі. У кількох населених пунктах стались сильні вибухи. Пізніше було виявлено уламки засобів нападу. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що впали три російські повітряні цілі — дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник.

Прем’єр Дональд Туск зробив різку заяву і наголосив, що вторгнення — «навмисна провокація Росії». Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте назвав інцидент «небезпечним» і «серйозним порушенням» повітряного простору Польщі.

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