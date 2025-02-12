“Російські реактори”? Тоді давайте поріжемо всі МіГи та Су – Нагорняк про маніпуляції навколо добудови ХАЕС

Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Проте опоненти рішення продовжують розганяти тезу про “російське походження” цих реакторів.

Народний депутат Сергій Нагорняк прокоментував цю ситуацію, назвавши такі заяви маніпулятивними та безпідставними.

“Ці реактори такі ж “російські”, як і МіГи, якими ми зараз знищуємо росіян на фронті. Якщо вже розвивати цю логіку, тоді давайте відмовимося від усіх радянських літаків, танків, гармат і навіть 152-мм снарядів. Це ж теж радянська розробка? Маячня. Це болгарські реактори, і Росія не має до них жодного стосунку вже 15 років,” – заявив Нагорняк.

За його словами, головна причина критики добудови ХАЕС не в питаннях безпеки чи технологій, а в грошах.

“Олігархи бояться цих енергоблоків, бо коли вони запрацюють, їхні надприбутки злетять нанівець. АЕС виробляє найдешевшу електроенергію, і це зламає монополію на ринку. Саме тому вони й розганяють фейки про “російські реактори”,” – наголосив депутат.

Нагорняк також зазначив, що добудова ХАЕС є єдиним логічним рішенням, адже енергоблоки №3 та №4 вже частково збудовані.

“Один блок готовий на 80%, інший – на 25%. В ці існуючі недобудовані конструкції не стане жоден інший реактор – ні американський, ні французький. Їх довелося б будувати з нуля, а це значно дорожче і зайняло б роки. Тому всі ці розмови – лише прикриття для чиїхось бізнес-інтересів,” – підсумував Нагорняк.

Раніше рішення Верховної Ради підтримали МАГАТЕ та американська компанія Westinghouse, яка постачатиме паливо для цих реакторів, гарантуючи повну енергетичну незалежність від Росії.