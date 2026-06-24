Російські ретранслятори в Білорусі раптово зупинили роботу: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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На території Білорусі припинили роботу російські ретранслятори, які використовувалися для забезпечення військових операцій.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у чаті Whatsapp журналістам.

Ретранслятори РФ припинили свою роботу у Білорусь — що відомо

Президент підкреслив, що українське командування постійно стежить за ситуацією в Білорусі та роботою там ворожої техніки.

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«Значить, за наявною інформацію, яку мені доповідав Главком, а також розвідка від 22 червня, відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі», — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що наразі українська сторона встановлює, чи було це обладнання повністю демонтоване. Проте сам факт виведення техніки з ладу підтверджено.

«Чи демонтували їх чи ні, я чесно кажучи поки що не знаю. Але ми працюємо над цим. І я дуже уважно слідкую і у щоденній доповіді отримав факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють», — підкреслив президент.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, протягом останніх трьох діб російські ударні безпілотники не фіксувалися вздовж білорусько-українського кордону, хоча раніше такі маршрути активно використовувалися під час атак на Україну.

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Раніше, 19 червня Володимир Зеленський висунув ультиматум Лукашенкові, щоби той негайно припинив допомагати Росії. На виконання умов білоруському режиму дали рівно один тиждень.

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