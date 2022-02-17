Російські сили на суші та морі готові до нападу – Блінкен

Російські сили на суші та морі готові до нападу – Блінкен

Він зазначив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну "найближчими днями".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за американською інформацією, сили Росії на суші та морі готові до нападу.

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН в четвер, 17 лютого.

"Наша інформація чітко показує: сили РФ на суші та на морі готові до нападу", – заявив Блінкен.

"Основне завдання цієї ради (Ради Безпеки ООН – ред.) – це збереження миру. Нині це агресія Росії. Гра йде поза межами України теж. Але життя людей у ​​небезпеці. Ця криза впливає на весь світ. Основні засади, які підтримують безпеку, зараз порушуються. Ми маємо відповісти на те, що робить Росія. Росія не відводить сили", – розповів держсекретар США.

Він також повідомив, що РФ намагається зробити підтекст для розв’язання війни.

"Росія робить кроки у бік війни. Вони збираються зробити підтекст своєї атаки. Це може бути насильницька дія, сфабрикований теракт, хімічна зброя, етнічне чищення, геноцид тощо. Росія вже почала поширювати такі настрої", ­– наголосив Блінкен.

Напад може статися у найближчі дні

Він зазначив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну "найближчими днями". Держсекретар зауважив, що США попереджали українську владу про наближення таких подій.

"Ми це описуємо з надією, що Росія відступить. Дехто поставив під сумнів наші дані. Я тут не для того, щоб розпочати війну, а запобігти. Надана мною інформація ґрунтується на тому, що ми бачили. Зокрема, накопичення солдатів. Наші союзники теж це бачать. Міжнародні голоси дедалі голосніше про це говорять", ­– розповів Блінкен.

Він наголосив, якщо Росія не відступить, відповідь США буде миттєвою і рішучою.

"Якщо РФ готова пропрацювати виконання зобов'язань, то наші друзі – Німеччина та Франція – готові організувати зустріч", – повідомив представник США.

Блінкен також сказав, що запропонував голові МЗС Росії Сергію Лаврову зустрітися в Європі наступного тижня.

Нагадаємо, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія стягнула до кордонів України близько 140 тисяч своїх військових і не відводить свою армію.

Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України. За їхньою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України від другої половини лютого.

США повідомили, що Росія на 7 тисяч збільшила кількість військових на кордонах з Україною

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