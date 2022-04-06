"Російські солдати у підвал кидали гранату": постпред України спіймав російського на маніпуляції просто в Радбезі ООН

"Російські солдати у підвал кидали гранату": постпред України спіймав російського на маніпуляції просто в Радбезі ООН

Небензя намагався переконати, що російські окупанти не причетні до масових вбивств у Бучі.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН заявив, що російські війська нібито не причетні до масових вбивств у Бучі. Заявляючи таку брехню, Небензя спробував послатися на інтерв'ю депутата місцевої ради Катерини Українцевої російському виданню "Медуза".

В інтерв’ю жінка сказала, що "при мені людей не розстрілювали".

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Після цього слово на засіданні Радбезу отримав постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він вказав іноземним дипломатам на вибірковість представника Росії, адже в тому ж інтерв'ю Українцева розповіла, як російські війська кидали гранати у підвали, де перебували люди.

"Товариш Небензя зволив процитувати інтерв'ю з ресурсу, який називається "Медуза". Хотілося б запитати у товариша Небензі, а чому ж він не цитує його повністю? Дозвольте мені: "Бувало так, що (російські – ред.) солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату", – процитував Кислиця матеріал "Медузи" про Бучу.

"Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната", – наголосив постпред України.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН Кислиця також заявив, що Росія через Небензю визнала, що веде в Україні війну, а не "спеціальну операцію".

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