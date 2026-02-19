Російські спортсмени, які воювали проти України, мають амбіції виступити на Паралімпіаді

Олімпіада / © Associated Press

Реклама

У складі російської паралімпійської спільноти є колишні військові, які брали участь у війні проти України, і тепер заявляють про свої амбіції щодо участі в міжнародних змаганнях та Паралімпійських іграх.

За даними Суспільного, Міжнародний паралімпійський комітет (IPC) дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь у Зимових Паралімпійських іграх 2026 року, що відбудуться 6–15 березня в Італії, де вони змагатимуться під прапорами своїх країн.

Журналісти встановили, що в російській паралімпійській спільноті є колишні військові, які брали участь у бойових діях проти України в різних регіонах. Деякі з них зазнали поранень, внаслідок чого втратили кінцівки та перейшли до адаптивного спорту, після чого продовжили тренування й тепер декларують бажання виступати на міжнародних змаганнях та Паралімпійських іграх.

Реклама

Ця ситуація викликала критику з боку українських спортсменів і посадовців: серед реакцій — заклики розглянути можливість застосування санкцій щодо таких спортсменів і спортивних функціонерів, а також оголошення бойкоту відкриття Паралімпіади українськими офіційними представниками.

Нагадаємо, що росіянам і білорусам дозволили виступати під прапорами своїх країн на Паралімпіаді-2026

Десятьох атлетів з РФ і Білорусі допустили до Паралімпійських ігор-2026 під своїми національними прапорами.