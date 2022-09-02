"Російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком": у Зеленського висміяли газовий шантаж РФ

Страшилки Росії про нібито "холодну зиму" виявились звичайним пшиком, адже станом на початок вересня газові сховища Європи заповнені майже вщерть.

Схоже, що у Росії не все йде за планом.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі 2 вересня.

"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі", – йдеться в заяві радника голови ОП.

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"Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний ЄС", – зіронізував Подоляк.

Нагадаємо, 30 серпня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що рівень запасів у підземних сховищах газу країн-членів ЄС доведено до 80%, і такої мети було досягнуто достроково.

Росія шантажує Європу й призупинила постачання газу

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