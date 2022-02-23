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Російські війська готові до нападу на Україну. Це може статись у будь-який момент - Пентагон

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Російські війська готові до нападу на Україну. Це може статись у будь-який момент - Пентагон

Associated Press

Росія не демонструє готовності до деескалації.

Російські війська перебувають у стані готовності до нападу на Україну. Вторгнення може статись у будь-який момент. 

Про це 23 лютого під час брифінгу сказав речник Пентагону Джон Кірбі, пише CNN. 

Він наголосив, що якщо Путін все ж вирішить розпочати наступ на Україну, то для агресора ця війна не буде безкровною. 

"Будуть страждання. Будуть жертви. І все це повинно бути покладено до ніг Путіна", - сказав Кірбі. 

Прессекретар Пентагону наголосив, що Росія, як і раніше, не показує, що вона готова до деескалації конфлікту, натомість Пентагон спостерігає "цілком протилежне".

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Путін готовий до деескалації, повернення військ додому і якогось серйозного дипломатичного рішення, всі ознаки, які ми бачимо, говорять про зворотне", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, Росія може нанести по Україні ракетні удари, щоб залякати українців та примусити народ погодитись на свої вимоги. 

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