Російські війська мають подекуди двадцятикратну перевагу в артилерії на фронтах: дані міністра оборони Британії

Російські війська мають подекуди двадцятикратну перевагу в артилерії на фронтах: дані міністра оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії. Бен Воллес заявив, що російські військові місцями на фронтах мають перевагу над українськими бійцями в артилерії у співвідношенні 20 до 1.

Проте вже невдовзі українські військові зможуть домогтися "значного прогресу на сході країни".

Про це Воллес сказав в ефірі Sky News після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Вони (російські війська – ред.) безумовно перевершують чисельністю артилерійських знарядь – 20:1 у деяких районах. Це сила, яку Росія прикладає до українців", – сказав очільник британського Міноборони.

Водночас Воллес зауважив, що західні союзники починають постачати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять перемогти.

Нагадаємо, за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги.

Рамштайн погодив допомогу Україні: коли чекати на зброю від союзників

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