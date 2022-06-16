Російські війська мають подекуди двадцятикратну перевагу в артилерії на фронтах: дані міністра оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії. Бен Воллес заявив, що російські військові місцями на фронтах мають перевагу над українськими бійцями в артилерії у співвідношенні 20 до 1.
Проте вже невдовзі українські військові зможуть домогтися "значного прогресу на сході країни".
Про це Воллес сказав в ефірі Sky News після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.
"Вони (російські війська – ред.) безумовно перевершують чисельністю артилерійських знарядь – 20:1 у деяких районах. Це сила, яку Росія прикладає до українців", – сказав очільник британського Міноборони.
Водночас Воллес зауважив, що західні союзники починають постачати Україні артилерійські та ракетні системи великої дальності, які дозволять перемогти.
Нагадаємо, за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги.
Читайте також: