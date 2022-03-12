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Російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів, але вдалося врятувати 7144 людини - Зеленський

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Російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів, але вдалося врятувати 7144 людини - Зеленський

"ЗСУ дадуть за кожну хвилину страждань наших людей", - Зеленський.

Російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів.

Про це зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Але попри все вдалося врятувати 7144 людини з Енергодару, Бучі, Гостомеля, Козоровичів і це 7144 причини, щоб завтра, і після завтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст. 

Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, що завести в українські міста гуманітарний вантаж. 

Змушені говорити це з болем, Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили у місто нашу допомогу, продовжують катувати наших людей, наших маріупольців.

Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду, медикаменти для нашого міста. Я впевнений, що ЗСУ дадуть за кожну хвилину страждань наших людей.  І це не пафос, не погроза. Це – констатація реальності", - сказав він. 

Брифінг Ірини Верещук про підсумки роботи гуманітарних коридорів 11 березня

Брифінг Ірини Верещук про підсумки роботи гуманітарних коридорів 11 березня

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