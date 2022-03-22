"Російські військові навіть не знають, що це таке - мати свободу": Зеленський про обстріли мирних жителів

"Російські військові навіть не знають, що це таке - мати свободу": Зеленський про обстріли мирних жителів

У Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними мешканцями.

Російські окупанти стріляли по людях, які мирно вийшли, без зброї, на мітинг за свою свободу.

Про це у нічному зверненні до українського народу проти 22 березня 2022 року розповів президент України Володимир Зеленський.

"Російські військові навіть не знають, що це таке - мати свободу. Їх нагнали сюди, ніби засуджених, ніби засуджених на смерть, засуджених на ганьбу", - сказав він.

У Запорізькій області під обстріл потрапила колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані, двоє - у важкому стані.

"Протягом дня працювало вісім гуманітарних коридорів - Київська, Донецька, Луганська області - Ворзель, Буча, Велика Димерка, Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна. Врятували 8057 людей. Всі дякуємо, хто працював заради людей. Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги", - додав глава української держави.

Читайте також: