Російські військові обстріляли 548 навчальних закладів - постпред Україна в ОБСЄ

У результаті російського вторгнення загинуло понад 120 українських дітей, ще понад 170 дістали поранення.

Російські військові обстріляли 548 навчальних закладів в Україні, зокрема 220 шкіл та 155 дитсадків.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, - пише Укрінформ.

"Росія спричинила руйнування 548 навчальних закладів, серед них 220 шкіл, 155 дитсадків, 40 інших закладів, у тому числі реабілітаційні, спортивні, школи мистецтв, бібліотеки", - повідомив український посол.

За його словами, загалом російські війська вже знищили 3,5 тисячі інфраструктурних об'єктів в Україні.

Цимбалюк зазначив, що обстріли критичної інфраструктури України "викриває плани Росії, які полягають у створенні гуманітарної кризи в Україні". Він навів дані ООН, згідно з якими за місяць близько 10 млн українців полишили свої домівки, рятуючись від російського вторгнення.

"Те, що Росія планувала як кількаденну кампанію, виявилося найстрашнішою катастрофою в Європі з часів Другої світової війни. Кількість загиблих в агресивній війні РФ є катастрофічною. Росія спалює цілі міста дощенту", - заявив дипломат.

У результаті російського вторгнення загинуло понад 120 українських дітей, ще понад 170 дістали поранення.

Російські війська тримають в облозі міста Маріуполь, Чернігів, Харків, Ізюм та інші.

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"Особливо жахлива ситуація в Маріуполі. На сьогодні в місті близько 100 тис. людей. У повній блокаді. Ні їжі, ні води, ні ліків. Під постійними обстрілами. Усі наші спроби організувати безпечні гуманітарні коридори для маріупольців зриваються російськими загарбниками. Два дні тому один із гуманітарних конвоїрів був просто захоплений російськими солдатами", - заявив Цимбалюк.

Він закликав міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ, долучитися до забезпечення роботи гуманітарних коридорів в Україні.

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