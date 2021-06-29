Російські військові перевірили готовність системи ППО у Криму на тлі навчань Sea Breeze-2021

Російські військові перевірили готовність системи ППО у Криму на тлі навчань Sea Breeze-2021

Країна-окупант задіяла близько 20 літаків та вертольотів і декілька дивізіонів С-400 та "Панцир-С".

Росія провела навчальну перевірку бойової авіації і засобів ППО в окупованому нею Криму на тлі щорічних міжнародних військових навчань See Breeze, які почалися 28 червня на чорноморському узбережжі України.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ 29 червня.

Країна-окупант задіяла близько 20 літаків і вертольотів, зокрема літаки-розвідники Су-24МР, багатоцільові винищувачі Су-27 і Су-30СМ, фронтові бомбардувальники Су-24М і вертольоти Мі-8 і Ка-27, а також дивізіони комплексів С-400 "Тріумф" і "Панцир" зі складу об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

Зазначається, що авіація "виконувала завдання як на максимальному віддаленні від зон виявлення радіолокаційних станцій, так і на надмалих висотах, використовуючи для прикриття рельєф місцевості, що значно ускладнювало завдання силам і засобам ППО". Водночас дивізіони С-400 та "Панцир-С" здійснювали електронні пуски (без фактичної стрільби) по контрольним цілям.

У Міноборони додають, що навчання відбувалося у межах "перевірки готовності чергових сил та засобів протиповітряної оборони Кримського півострова".

Зазначимо, що окупація Криму міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус "територій України, тимчасово окупованих Росією".

Нагадаємо, у Чорному морі розпочалися спільні американо-українські навчання Sea Breeze-2021. В ході навчань їхні учасники мають відпрацювати різні бойові сценарії, серед яких маневри на суші, зіткнення десантних кораблів, водолазні операції.

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи від 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

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