Російські військові скоїли злочини проти людяності: у Конгресі США закликали розширити повноваження для їх покарання

Конгрес США може допомогти у розширенню повноважень американської правової системи для переслідування злочинів проти людяності, щоб відреагувати, у тому числі на злочини російських військ в Україні.

Про це заявила заступниця генпрокурора країни Ліза Монако, - пише Укрінформ.

«Російські військові скоїли злочини проти людяності – згідно з визначенням міжнародного права. Проте США наразі не мають закону, який визначав би злочини проти людяності відповідно до американського законодавства, що дозволило би нам проводити власні розслідування та судові переслідування за ці жахливі дії»,- зазначила представниця Мін’юсту.

Вона звернулася до законодавців із закликом допомогти розширити набір інструментів Сполучених Штатів у цьому питанні. Монако запропонувала, зокрема, забезпечити для федеральних судів США юрисдикцію щодо злочинів проти людяності, розширити юрисдикцію для судового переслідування тортур, скоєних проти американців за кордоном. Також необхідно розширити повноваження американської правової системи для припинення незаконного фінансування в таких випадках.

«Антизаконна поведінка Росії в Україні є випробуванням не лише для України, але й для Сполучених Штатів, а також системи правил, яку ми допомагали будувати впродовж останнього століття, і від якої залежить безпека та процвітання країн у всьому світі», - резюмувала заступниця генпрокурора США.

Також ми повідомляли, що Державний департамент США підтримав "гібридний трибунал" проти Росії.

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