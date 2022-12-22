Російський депутат вирішив засудити Путіна за слово "війна"

Депутат обурився, що за такі слова про війну в Росії вже засудили кілька тисяч людей, тож і хоче притягнути президента РФ до аналогічної відповідальності.

У Росії муніципальний депутат петербурзького МО "Смольнінське" Микита Юферєв вимагає від Генпрокуратури РФ порушити кримінальну справу проти президента Росії Володимира Путіна за сказане ним слово "війна".

Своє звернення до генпрокурора та очільника МВС РФ депутат опублікував у Twitter.

Приводом стало слово "війна" у промові Путіна, виголошеній у четвер, 22 грудня.

"Наша мета — не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо", — заявив російський президент.

Так, російський депутат вважає, що за це Путіна потрібно притягнути до відповідальності.

"Володимир Путін назвав війну війною: "Наша мета – закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів, щоб Путіна притягнули за поширення фейків про армію", - написав депутат.

Вимагали усунути Путіна

Нагадаємо, на початку вересня група депутатів із Санкт-Петербурга звернулася до Держдуми з пропозицією відсторонити Путіна від посади президента. Вони звинуватили очільника Кремля у завдаванні шкоди Росії.

Після цього, російських депутатів викликали до поліції, на кількох з них склали протоколи про "дискредитацію" армії. Серед них був і Микина Юферєв. Їхню Раду МО суд у Петербурзі дозволив розпустити. У відповідь чиновники заявили, що будуть оскаржувати відповідне рішення.

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