"Російський" Крим на мапі Apple: у МЗС хочуть розібратися в скандалі

"Російський" Крим на мапі Apple: у МЗС хочуть розібратися в скандалі

МЗС України нагадало компанії Apple про резолюцію ООН.

Міністерство закордонних справ України доручило посольству звернутися до американської компанії Apple, яка зобразила український Крим частиною Російської Федерації в одному в одному із застосунків.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

За його словами, дії компанії суперечать резолюції Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, за якою усі сторони мають утримуватися від дій, котрі можуть поставити під сумнів статус незаконно анексованого Криму як невід'ємної частини території України.

"Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, компанія Apple на своїй карті в одному із застосунків зобразила окупований Крим як частину Російської Федерації. Йдеться про Apple Music для артистів, яка дозволяє їм відстежувати прослуховування треків у країнах.

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