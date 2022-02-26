"Російський літак, йди нах*й": низка країн Європи закрила небо для авіації РФ

Україна звернулася до Міжнародної організації повітряного транспорту з проханням підтримати звернення щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації.
Уже десять країн Європи закрили повітряний простір для російської авіації – Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словенія, Німеччина.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Зараз уся наша команда у тісній комунікації з європейськими партнерами працює над застосуванням максимальних санкцій для агресора. Ми вже звернулись до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Я дуже дякую Великій Британії, Чехії, Польщі, Румунії, Литві, Латвії Естонії, Болгарії, Словенії за рішення закрити власний авіапростір для російських літаків. Це ті кроки, які дозволяють спонукати агресора до миру. І наостанок, від усіх союзників антипутінської коаліції та українських диспетчерів: "Російський літак, йди нах*й", - наголосив міністр.
Згодом голова Мінтрансу Німеччини також заявив про закриття повітряного простору ФРН для російських літаків.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.