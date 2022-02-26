"Російський літак, йди нах*й": низка країн Європи закрила небо для авіації РФ

Україна звернулася до Міжнародної організації повітряного транспорту з проханням підтримати звернення щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації.

Уже десять країн Європи закрили повітряний простір для російської авіації – Велика Британія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словенія, Німеччина.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зараз уся наша команда у тісній комунікації з європейськими партнерами працює над застосуванням максимальних санкцій для агресора. Ми вже звернулись до Міжнародної організації повітряного транспорту (IATA) з проханням підтримати звернення України щодо виключення російських авіаперевізників з усіх інституцій асоціації. Йдеться про BSP, Clearing House, MITA, Interline", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Я дуже дякую Великій Британії, Чехії, Польщі, Румунії, Литві, Латвії Естонії, Болгарії, Словенії за рішення закрити власний авіапростір для російських літаків. Це ті кроки, які дозволяють спонукати агресора до миру. І наостанок, від усіх союзників антипутінської коаліції та українських диспетчерів: "Російський літак, йди нах*й", - наголосив міністр.

Згодом голова Мінтрансу Німеччини також заявив про закриття повітряного простору ФРН для російських літаків.