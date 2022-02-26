"Російський народ приречений на вічне почуття сорому": Єфросиніна записала відео про брехню Баскова та Канделакі

"Російський народ приречений на вічне почуття сорому": Єфросиніна записала відео про брехню Баскова та Канделакі

Телеведуча закликала припинити поширення брехні щодо ситуації в Україні.

Українська телеведуча Марія Єфросиніна звинуватила російських зірок Миколу Баскова та Тіну Канделакі у брехні в соціальних мережах щодо російського вторгнення в Україну.

Вона записала емоційне відео на своїй сторінці Facebook.

“З сьогоднішнього дня вас всі проклинають! За ваші пости. За ваші слова. За вашу брехню”

How to Share With Just Friends How to share with just friends. Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

Телеведуча наголосила, що вони розповсюджують брехню щодо ситуації в Україні.

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“Моя єдина надія, що ви пишете всю цю х*рню за чиїмось наказом… Будьте людьми, перестаньте брехати у ваших грьобаних соціальних мережах”, - сказала вона.

Вона також зазначила, що після цього росіяни приречені на вічне почуття сорому.

“Російський народ приречений на вічне почуття сорому за те, що вони росіяни. Всюди, на всій планеті, ви відчуватимете сором, коли люди дізнаватимуться, що ви росіяни”.

Вона також закликала своїх шанувальників під кожним постом, що в Україні фашистські загарбники, від яких Росія всіх звільняє, писати слово “ганьба”.

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