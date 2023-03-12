Російський опозиціонер назвав єдину країну, в якій може сховатись Путін після втрати влади

Російський диктатор Володимир Путін після падіння режиму в РФ зможе заховатись лише в Північній Кореї.

Про це в етері телеканалу "Київ" сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко

"Якщо путінський режим впаде, то для Путіна не існує точки на планеті, де він може заховатися. Так званий "Ноїв ковчег" може бути актуальний для когось з адміністрації Путіна - фігур другого та третього ряду. Що ж стосується Путіна ніхто і ніде його не сховає. Може у Путіна буде бажання заховатись у Північній Кореї. Це - єдина держава, яка його не видасть", - сказав опозиціонер.

Нагадаємо, ірландський дипломат, координатор системи ООН в Україні Френсіс О'Доннелл вважає, що у Росії назрівають кардинальні зміни, пов'язані зі зміною влади. В ООН вважають, що опозиційні політики можуть повалити диктаторський режим Путіна.

Також американський Інститут вивчення війни вважає, що прессекретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, очевидно, не може це легко виправити.

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