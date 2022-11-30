Російський опозиціонер - про ймовірність бунту в Кремлі проти Путіна: "Павук став слабким та токсичним"

Колишній депутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що російські "вежі Кремля" починають задумуватись над тим, що їм робити із "слабким і токсичним" Путіним. Поки вони не можуть наважитись на державний переворот, оскільки побоюються майбутнього.

Про це він сказав у етері телеканалу "Freeдом".

"Є багато веж Кремля і у цьому полягає секрет витривалості путінської влади. І всі учасники цих процесів розуміють, що якщо немає Путіна, то все може попросту розсипатись. Бо тоді не буде цього павука у центрі, який контролює всю павутину та балансує різні центри впливу. Але павук стає все більше токсичним та слабким. Оскільки є військові поразки, то звісно спокуса у якихось елементів цієї конструкції вийти з гри дуже висока. Вони поки цього не роблять, бо немає гарантів тилу. Вони розуміють, що це - стрибок у невідомість. Вони не знають, чи їх захистить Захід, якщо вони чинитимуть спротив. І якщо буде альтернатива, то процес прискориться. Але вони вже виставлять фішки", - сказав Пономарьов.

Державний переворот у Росії

Від початку повномасштабної війни Росії проти України західні та російські аналітики розмірковують, чи можливий у РФ переворот та усунення Путіна від влади.

Так, політолог Деніел Трейсман вважає, що повний крах режиму Володимира Путіна – ймовірніший варіант усунення його від влади, аніж збройне повстання генералів чи заколот кремлівських еліт. Схожої думки дотримується і російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Це може відбутись через успіхи ЗСУ на фронті.

Натомість російський опозиціонер Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне.

Читайте також