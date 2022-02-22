Рада Федерації дозволила Путіну використовувати російську армію за кордоном

Російська армія вже перебуває в окупованим Криму та Донбасі.

Увечері вівторка, 22 лютого, Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.

Рішення ухвалили одноголосно.

Таким чином верхня палата російського парламенту розв'язала руки Путіну для проведення війни на території інших держав.

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко, яка є уродженкою України, заявила, що, мовляв, "це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі".

Постанова дозволяє використання російської армії за межами РФ. Водночас, де ця армія перебуватиме, якою буде її чисельність там, терміни дислокування визначатиме президент Росії. Документ набирає чинності від моменту його ухвалення.

Перед цим Рада Федерації ратифікувала договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з так званими терористичними "ЛНР" та "ДНР".

Російські військові вже перебувають на окупованих територіях України - в Криму, Донецькій та Луганській областях. Також армія РФ є на території Білорусі.

Російська Дума ратифікувала угоди про співпрацю зі самопроголошеними "ЛДНР"

Нагадаємо:

15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.

21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визанння "ЛДНР".

ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР", запроваджуватимуть санкції.

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