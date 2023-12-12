Російський паспорт у дружини Жумаділова – загроза для ЗСУ та подвійні стандарти - Тузов

Про це у свої колонці для «Української правди» пише відомий український журналіст Дмитро Тузов.

Раніше стало відомо, що дружина нещодавно призначенного керівника системи забезпечення ЗСУ Жумаділова має російський паспорт.

«Після серії скандалів з російськими паспортами у близьких родичів українських високопосадовців... я сподівався, що Арсен Жумаділов сам подасть у відставку. І не лише тому, що на посаді керівника Агенції закупівель, яка займається забезпеченням ЗСУ, потрібно виключити будь-які прямі, або опосередковані можливості впливу з боку російських спецслужб», - пише Тузов.

За його словами, подібні ситуації, крім безпоседеньої загрози національній безпеці, проджують подвійні стандарти.

«Скільки зараз в країні знайдеться людей, у яких залишились близькі люди під окупацією? Чи означає це, що ми мали б толерувати отримання російського громадянства тими, хто їздив, або збирається їздити до своїх рідних на окуповані території? Чи у всіх, хто здійснював такі поїздки (у близьких членів їх родин) у кишенях знайдуться російські паспорти? Чи потрібно знімати питання до українських посадовців (наприклад, до суддів), які від початку агресії здійснювали поїздки на тимчасово окуповані території чи на територію рф?», - зазначає Тузов.

Журналіст наголошує, що, наприклад, Громадська рада доброчесності вважає невідповідними критеріям доброчесності суддів, які їздили в окупований Крим: «І, нагадаю, йдеться про поїздки – до масштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Якісь інші критерії у нас можливі щодо інших посадовців?».

«Зважаючи на те, що в країні створено прецедент, тепер цей пункт треба зняти з порядку оцінювання відповідальних осіб?», - пише Тузов.

«Українські посадовці та члени їхніх родин повинні бути убезпечені від можливих впливів країни-окупанта. Обираючи щось одне: або вимушене "громадянство", або відповідальні посади в Україні. Сподіваюсь, так ми вирішимо одне з тих питань, які поставлено перед нами війною росії проти України», - йдеться у матеріалі журналіста.

Як відомо, Жумаділов заявив, що російські документи його дружини є нікчемними, проте через деякий час повідомив, що його дружина буде ініціювати вихід з російського громадянства.