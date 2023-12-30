Російський постпред в ООН - людина "з ампутованою совістю і відрізаною гідністю" - Кислиця

Постійний представник України при ООН схарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, де обговорювався ракетний удар РФ по Україні 29 грудня, - пише Укрінформ.

«Мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі, – зазначив Кислиця. – Як і його московське начальство, він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю».

За словами постпреда України, у всі часи «всі агресори розуміли лише мову сили у відповідь на свої злочини – усе інше сприймалося лише як слабкість і заохочення до подальшої агресії».

Історія дала багато відповідних уроків, сказав Кислиця. «Як відомо, той, хто не пам'ятає минулого, приречений на його повторення. Я вірю, що цього не станеться з Організацією Об'єднаних Націй», – додав він.

Постпред підкреслив, що «існує повна солідарність між злочинним кремлівським режимом і промитим російським суспільством стосовно продовження зовнішньої агресії».

«Вони сповнені ненависті до більшої частини світу. Не лише до України, хай би як ті, хто схильний до політики умиротворення, переконували себе в протилежному», – зазначив Кислиця.

Доки в них є ресурси, вони продовжуватимуть атакувати Україну, глобальну архітектуру безпеки та міжнародний порядок, заснований на Статуті ООН, пояснив він.

«Вихід один – позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнну агресію й загрожувати світові», – резюмував Кислиця.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

Читайте також: