Російський терор голодом: Зеленський розповів про експорт українського зерна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота поінформована про всі деталі протидії зі сторони української держави російському терору голодом.

Про це він говорив у традиційному зверненні увечері 29 липня.

Український лідер нагадав, що цього дня в Одесі почалася конкретна робота з відновлення експорту українського зерна.

“Це важливо. Важливо не тільки з погляду економічної міцності нашої держави, яка потрібна, щоб вистояти в цій війні. Це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то стабільнішою буде ситуація в наших партнерів, а отже – ефективнішою буде й наша спільна протидія державі-терористу. Підкреслюю – терористу”, - наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що українська сторона виконуватиме всі взяті на себе зобов’язання, а успіх у справі залежатиме від того, як будуть виконуватися домовленості щодо зернового експорту.

“ООН, Туреччина й інші міжнародні партнери відповідають за безпекову сторону цього процесу. Все, що необхідно для захисту нашого узбережжя, роблять Збройні Сили України”, - підкреслив український лідер.

Зеленський пообіцяв відплату кожному російському окупанту

Нагадаємо, у порту Чорноморська українським збіжжям завантажили перший від початку повномасштабної війни суховантаж.

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