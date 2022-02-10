Російсько-білоруські навчання та приліт десятого літака з допомогою від США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022" 10 лютого 2022 року стартували у Білорусі. Читати далі –>
- Група сенаторів з комітету розвідки закликала президента США Джо Байдена, щоб Сполучені Штати США поділилися максимально можливим обсягом розвідданих з Україною. Читати далі –>
- До України із США прибув десятий літак із боєприпасами: десятий за рахунком літак доставив партію боєприпасів до України в рамках військово-технічної допомоги з боку США. Читати далі –>
- Третій за добу американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III із підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США прибув до Польщі. Читати далі –>
- Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордонів з Україною, у тому числі на території Білорусі. Читати далі –>