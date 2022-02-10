Російського посла викликали до МЗС Румунії через його заяви про зброю на базі Девеселу

Російського посла викликали до МЗС Румунії через його заяви про зброю на базі Девеселу

Кузьміна викликали через його слова під час пресконференції з нагоди Дня дипломатичного працівника.

Посла Росії в Румунії Валерія Кузьміна викликали в МЗС країни через заяви, які він зробив 9 лютого під час пресконференції з нагоди Дня дипломатичного працівника.

Про це повідомило зовнішньополітичне відомство Румунії в четвер, 10 лютого.

Зокрема, Кузьмін заявив, що Кремль бажає отримати письмові гарантії, що озброєння, розгорнуте на базі Девеселу в Румунії, має винятково оборонне призначення. Посол також заявляв, що переміщення додаткових сил США до Румунії лише нагнітає напруженість.

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Згідно з повідомленням на зустрічі з Кузьміним державний секретар Румунії у стратегічних справах Юліан Фота підтвердив йому "постійно і ясно повторювану Румунією, США та НАТО позицію: комплекс ПРО в Девеселу має суто оборонний характер, не спрямований проти РФ, призначений винятково для (відбиття – ред.) потенційних атак балістичними ракетами ззовні євроатлантичного простору", і немає будь-якого "наміру або можливості розміщення в межах цього комплексу ракет наступального типу".

"У зв'язку з діяльністю румунсько-російської комісії з вивчення проблем, пов'язаних з історією двосторонніх відносин, включно з проблемою румунського золотого запасу, переданого до Москви в період Першої світової війни, у зв'язку з якою посол РФ у Румунії сказав у середу, попри реальність, що ця тема не фігурує на двосторонньому порядку денному, державний секретар нагадав, що наступна (шоста) сесія комісії буде проведена в Румунії відповідно до рішення комісії, ухваленого на п'ятій сесії у листопаді 2019 року", – йдеться в повідомленні.

Фота також наголосив на готовності МЗС, яке забезпечує секретаріат румунської частини комісії, і надалі підтримувати діяльність комісії.

Міністр зазначив, що схожі публічні виступи, спрямовані на появу помилкових думок у громадськості, "не сприяють проведенню природного діалогу, заснованого на довірі між сторонами", і не ведуть до конструктивних та передбачуваних відносин, "з повагою до законних інтересів обох сторін".

У чому суть проблеми відносин Румунії та Росії

У травні 2016 року на військовій базі в румунському населеному пункті Девеселу на оперативне чергування заступив американський комплекс Aegis Ashore, що включає центр оперативного управління батареями ПРО та мобільні батареї МК-41 з ракетами-перехоплювачами SM-3. Їх обслуговують 200 військовослужбовців США.

МЗС РФ переконане, що елементи системи ПРО у Європі – частина стратегічного ядерного потенціалу США, а розміщення комплексів Aegis Ashore у країнах Східної Європи – порушення Вашингтоном своїх зобов'язань щодо ДРСМД.

Щодо золота, що в роки Першої світової війни румунська влада вивезла головні цінності країни в царську Росію, яка була союзником королівської Румунії. Під час революції і громадянської війни частина скарбів, що зберігалися в Кремлі, зокрема румунських, була тимчасово вивезена з Москви. Про їхню подальшу долю радянські та російські історики висловлювали різні гіпотези, проте жодна з версій не знайшла остаточного підтвердження. Румунська сторона неодноразово порушувала питання повернення цінностей, і 2003 року була створена Спільна громадська комісія істориків для вивчення питань, пов'язаних з усім комплексом двосторонніх відносин, зокрема й питання про золото.

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