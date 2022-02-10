Російського посла викликали до МЗС Румунії через його заяви про зброю на базі Девеселу

Кузьміна викликали через його слова під час пресконференції з нагоди Дня дипломатичного працівника.
Посла Росії в Румунії Валерія Кузьміна викликали в МЗС країни через заяви, які він зробив 9 лютого під час пресконференції з нагоди Дня дипломатичного працівника.
Про це повідомило зовнішньополітичне відомство Румунії в четвер, 10 лютого.
Зокрема, Кузьмін заявив, що Кремль бажає отримати письмові гарантії, що озброєння, розгорнуте на базі Девеселу в Румунії, має винятково оборонне призначення. Посол також заявляв, що переміщення додаткових сил США до Румунії лише нагнітає напруженість.
Згідно з повідомленням на зустрічі з Кузьміним державний секретар Румунії у стратегічних справах Юліан Фота підтвердив йому "постійно і ясно повторювану Румунією, США та НАТО позицію: комплекс ПРО в Девеселу має суто оборонний характер, не спрямований проти РФ, призначений винятково для (відбиття – ред.) потенційних атак балістичними ракетами ззовні євроатлантичного простору", і немає будь-якого "наміру або можливості розміщення в межах цього комплексу ракет наступального типу".
"У зв'язку з діяльністю румунсько-російської комісії з вивчення проблем, пов'язаних з історією двосторонніх відносин, включно з проблемою румунського золотого запасу, переданого до Москви в період Першої світової війни, у зв'язку з якою посол РФ у Румунії сказав у середу, попри реальність, що ця тема не фігурує на двосторонньому порядку денному, державний секретар нагадав, що наступна (шоста) сесія комісії буде проведена в Румунії відповідно до рішення комісії, ухваленого на п'ятій сесії у листопаді 2019 року", – йдеться в повідомленні.
Фота також наголосив на готовності МЗС, яке забезпечує секретаріат румунської частини комісії, і надалі підтримувати діяльність комісії.
Міністр зазначив, що схожі публічні виступи, спрямовані на появу помилкових думок у громадськості, "не сприяють проведенню природного діалогу, заснованого на довірі між сторонами", і не ведуть до конструктивних та передбачуваних відносин, "з повагою до законних інтересів обох сторін".
У чому суть проблеми відносин Румунії та Росії
У травні 2016 року на військовій базі в румунському населеному пункті Девеселу на оперативне чергування заступив американський комплекс Aegis Ashore, що включає центр оперативного управління батареями ПРО та мобільні батареї МК-41 з ракетами-перехоплювачами SM-3. Їх обслуговують 200 військовослужбовців США.
МЗС РФ переконане, що елементи системи ПРО у Європі – частина стратегічного ядерного потенціалу США, а розміщення комплексів Aegis Ashore у країнах Східної Європи – порушення Вашингтоном своїх зобов'язань щодо ДРСМД.
Щодо золота, що в роки Першої світової війни румунська влада вивезла головні цінності країни в царську Росію, яка була союзником королівської Румунії. Під час революції і громадянської війни частина скарбів, що зберігалися в Кремлі, зокрема румунських, була тимчасово вивезена з Москви. Про їхню подальшу долю радянські та російські історики висловлювали різні гіпотези, проте жодна з версій не знайшла остаточного підтвердження. Румунська сторона неодноразово порушувала питання повернення цінностей, і 2003 року була створена Спільна громадська комісія істориків для вивчення питань, пов'язаних з усім комплексом двосторонніх відносин, зокрема й питання про золото.