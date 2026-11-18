Кремль. / © Associated Press

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Кілька російських безпілотників увечері 17 листопада порушили повітряний простір Молдови. Один із дронів пролетів безпосередньо над столицею країни — Кишиневом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними Міністерства оборони Молдови, загалом повітряний простір країни перетнули сім БпЛА. П’ять безпілотників впали поблизу населених пунктів Келуйторі, Погорнічень, Погребень, Кухурештій-де-Жос та Баксань, а один в Окницькому районі. Сьомий безпілотник зник із радарів поблизу Леови, рухаючись у напрямку кордону з Румунією.

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У Міноборони уточнили маршрути польоту двох російських БпЛА типу «Герань-2». Один із них залетів до Молдови з боку Одеської області, пролетів у напрямку Тирасполя і потім повернувся на територію України. Інший рухався з Одещини в напрямку населеного пункту Малеєшти у невизнаному Придністров’ї.

В ISW наголошують, що російські безпілотники вже неодноразово порушували повітряний простір Молдови та Румунії. Востаннє подібний інцидент стався ввечері 31 жовтня.

Американські аналітики вважають, що Кремль намагається поступово нормалізувати дедалі частіші і масштабніші вторгнення дронів до повітряного простору європейських країн. Це відбувається на тлі посилення російських далекобійних атак по західних областях України.

Нагадаємо, вночі 17 листопада в Румунії також піднімали винищувачі F-16. За даними Міноборони, військові зафіксували 11 повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Окрім того, мешканців півночі повіту Тулча попередили про потенційну небезпеку через систему RO-Alert.

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Крім того, Польща відреагувала на масовану атаку на західні області України. Її війська піднімала в повітря винищувачі. Через необхідність забезпечити безперешкодну роботу військової авіації аеропорти польських міст Ряшів і Люблін тимчасово призупиняли польоти цивільних літаків.

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